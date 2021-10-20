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20.10.2021 10:27

В Калуге скорректировали бюджет города

Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

19 октября состоялось заседание городской думы. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов. Депутаты скорректировали бюджет города.

Фото: Калужская гордума
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Изменения затронули ведомственную структуру расходов бюджета. 18,9 млн. рублей выделяется на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров общественным транспортом. 13,5 млн. рублей выделяется для обеспечения гражданам льготного проезда в общественном транспорте.

3,5 млн. будет направлено на содержание автомобильных дорог, 4 млн. 174 тысячи рублей - на озеленение, 3,7 млн. рублей - на благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек).

700 тысяч рублей выделяется на поддержку социально-ориентированных НКО. 200 тысяч рублей пойдет на приобретение пароконвектомата для школы № 11. Также 200 тысяч рублей будет направлено на ремонт объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1893 - 1902 гг. жил и работал К.Э. Циолковский".

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