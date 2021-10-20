В Москве уменьшилось число погибших в авариях с участием такси

В Москве с начала года зафиксировано снижение количества погибших в авариях с такси. При этом само число ДТП с этим транспортом практически не изменилось.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, за 9 месяцев этого года на территории Москвы зарегистрировано 1252 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси. В них погибло 40 человек и 1457 получили ранения. Если количество ДТП с этим транспортом снизилось всего на 0,2 процента, раненых на 0,5 процента, то количество погибших сократилось сразу на 15 процентов.

В Госавтоинспекции утверждают, что такой результат дала профилактическая работа по пресечению нарушений в сфере таксомоторных перевозок и она будет продолжена.