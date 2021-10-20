Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусной инфекцией в российской столице ухудшается. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Очередная волна заболеваемости COVID-19, подчеркнула она, заметно отличается от предыдущих. Дело в том, что в городе впервые пять недель кряду наблюдается 30% рост случаев коронавируса. Ранее такого прироста не отмечалось.

Тяжелее всего инфекцию переносят возрастные москвичи. По словам заммэра, 60% коек в "ковидных"стационарах и 70% реанимационных мощностей требуются именно пожилым.

"С вакцинацией ситуация обратная - из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%, - рассказала Ракова в интервью ТАСС. - А из всех пенсионеров Москвы вакцинирована только треть".

Столица, напомним, остается лидером в России по количеству выявленных случаев COVID-19. За последние сутки инфекция подтвердилась у 5847 человек.