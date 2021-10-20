Жителя Якутии осудили за пожар, в котором погибли его жена и дети

К двум годам лишения свободы в колонии-поселении приговорили жителя Намского района Якутии. Его признали виновным в возникновении пожара, в котором погибли его жена и четверо детей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как выяснилось, мужчина самостоятельно решил провести в доме сложный ремонт, не имея для этого необходимых знаний. Он изменил конструкцию греющего кабеля для септика - отрезал штатную вилку и присоединил провода к автоматике безопасности, не закрепив фиксирующие винты. Из-за этого случилось короткое замыкание греющего кабеля, что и привело к возгоранию.

Напомним, что трагедия произошла в селе Крест-Кытыл в октябре прошлого года. Двухквартирный дом загорелся ночью. Пожарные получили сигнал тревоги около пяти утра и немедленно отправились на место. К моменту их прибытия огонь охватил здание уже полностью. Внутри нашли тела пяти погибших.

После трагедии в Намском улусе был объявлен трехдневный траур.