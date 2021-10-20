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Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса

Новости
    20.10.2021, 13:26
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Самаре в возрасте 73 лет скончался актер Виктор Евграфов, исполнивший роль Мориарти в самом известном советском фильме о Шерлоке Холмсе. О смерти заслуженного артиста России сообщил журналист Виталий Добрусин.

- Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашем городе Самара. Что я могу в любое время набрать его номер - услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку. Это ужасно, чудовищно - в это невозможно поверить, - написал Добрусин в Facebook.

Он сообщил, что у Виктора Евграфова были проблемы со здоровьем из-за съемок в кино и работы в качестве каскадера. Серьезную травму актер получил в 1994 году на съемках фильма "В империи орлов".

По данным РИА Новости, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Беда случилась, когда Евграфов восстанавливался после коронавируса.

Виктор Иванович родился в 1948 году в Куйбышеве (ныне - Самара), закончил ГИТИС, играл в театре и кино. Самой известной ролью Евграфова стал профессор Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе. В картине, известной на весь мир, он сыграл с Василием Ливановым и Виталием Соломиным.

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