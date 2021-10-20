Устроившего стрельбу в пермском вузе определили в СИЗО в отряд инвалидов

Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в следственном изоляторе перевели в отряд инвалидов, сообщает ТАСС.

За инвалидами ведется пристальное наблюдение в плане их физического здоровья и по необходимости оказывается экстренная медицинская помощь. Заключенным в таких отрядах положено дополнительное питание, за ними ведется постоянное медицинское наблюдение.

В ГУФСИН по Пермскому краю уточняют, что на сегодняшний день жалоб на самочувствие от обвиняемого не поступало.

Напомним, нападение на учебное заведение произошло 20 сентября. Нападавший открыл стрельбу по студентам и преподавателям. При задержании молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.