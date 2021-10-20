В Башкирии подвели итоги 700 дней работы правительства Назарова

Андрей Назаров перешагнул рубеж в 700 дней на постах первого вице-премьера и премьер-министра Башкортостана. За это время ему и его подчиненным под руководством главы республики Радия Хабирова удалось ускорить темпы экономического развития региона и вывести на новый уровень отношения с крупным бизнесом.

Начинать работу Назарову пришлось на фоне нападок: некоторые СМИ припоминали ему его бизнес-прошлое и выуживали из архивов "желтой прессы" истории, оказавшиеся выдумкой. В республике даже поговаривали: мол, олигархи затрепетали перед новым руководителем и заранее попытались указать ему на его место. Но грязная пиар-кампания быстро закончилась, а отношения с бизнесом премьер-министр, сам в прошлом успешный бизнесмен, постепенно выводит на новый уровень.

О человеке судят по делам, вот и в РБ подвели итоги 700 дней, в течение которых Хабиров руководил республикой в тандеме с Назаровым. Задача поставлена амбициозная: сделать Башкортостан одним из самых комфортных для жизни людей регионом России. Ее решение выпало на 2020 год - первый год объявленной в республике "пятилетки развития". Так получилось, что из-за пандемии он стал испытанием. Потребовались срочные антикризисные меры, были введены новые формы поддержки малого и крупного бизнеса. Все ресурсы были брошены на решение оперативных проблем, но удалось практически полностью решить и стратегические задачи 2020-го.

Ситуацию осложнила ситуация на мировом рынке. Главными донорами бюджета являются нефтяные компании, а они недосчитались доходов из-за падения добычи нефти в связи со сделкой "ОПЕК+" и колебания цен на мировых биржах. Казна не получила часть налогов, на которые рассчитывала: в Башкортостане предприятия ТЭК формируют более 40% индекса промышленного производства. Поэтому падение производства в нефтедобыче и нефтепереработке значительно повлияло на общий показатель.

Но обвала экономики никто не допустил: бюджет был исполнен с профицитом, а его доходы превысили 261,5 млрд рублей, что составило 100,2% к годовому плану. Кстати, по уровню бюджетных доходов в виде дивидендов от предприятий с госучастием республика заняла 1-е место в ПФО и 2-е в России, а по доходам от аренды недвижимости и земли стала лидером в ПФО и шестой в стране.

Особое внимание, конечно, было приковано к здравоохранению. Медицинский автопарк пополнили 89 автомобилей, появилось 117 новых фельдшерско-акушерских пунктов и несколько больниц. Только представьте, что больницу надо построить всего за 50 дней, причем не временные "ангары", а надежное здание, которое простоит десятки лет. Без политической воли, профессионального опыта, да и человеческого подвига сделать это вряд ли возможно, тем более в условиях, когда времени катастрофически не хватает, а на кону - человеческие жизни.

Такой социальный подвиг в Башкирии совершили - в декабре в Стерлитамаке открыли построенный за 50 дней клинический инфекционный центр. А первый республиканский центр за полгода до этого и также в рекордные сроки возвели в селе Зубово Уфимского района. Этот опыт в той или иной степени использовали уже полтора десятка регионов. А 15 октября в ходе визита в Башкирию о желании перенять его заявил и заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. Он сообщил, что на Белгородчине планируется построить как минимум два инфекционных центра, взяв за основу башкирские проекты.

Пандемия не отступает, 2021 год тоже стал непростым. И снова вопрос: как наполнить бюджет? Понятно, что для реализации всех социальных обязательств необходимо обеспечивать рост реального сектора экономики. Ключевую роль может сыграть крупный бизнес, но он, надо признать, не всегда отвечает адекватной реакцией. Показателен прошлогодний пример, когда ситуация вокруг Башкирской содовой компании (БСК) дошла до руководства страны. На высшем уровне было заявлено, что заработанные компанией деньги практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются.

Куда они уходят - вопрос риторический. Но простая житейская логика подсказывает, что если ты работаешь в России и зарабатываешь деньги здесь, то нужно думать о будущем хотя бы своих работников и членов их семей, о новых рабочих местах, социальной сфере, инфраструктуре. Об этом не раз говорил и Назаров. Он предложил создать такие условия, при которых крупные компании по-настоящему отвечали бы за собственные социальные обязательства и развитие территорий своего присутствия. В этом отношении "дело БСК" стало сигналом тем местным "олигархам", которые до сих пор к мнению премьера, вероятно, не особо прислушивались и вкладывали прибыль куда угодно, только не в развитие собственного региона. Теперь, похоже, прислушиваться будут.

Руководство республики подчеркивает, что видит в бизнесе союзника, а все вопросы можно успешно решить за столом переговоров. Взять, к примеру, особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Алга", за которую буквально бился Назаров. Она была открыта в 2020 году, а на начало 2021 года в ней уже были зарегистрированы 74 резидента с общим планируемым объемом инвестиций более 42 млрд рублей и созданием 6,5 тыс. рабочих мест.

Подобные меры открывают для бизнеса дополнительные возможности, которыми нужно пользоваться. Но и о регионе предприниматели не должны забывать. Кстати, в 2020 году республика улучшила показатели комфортности для бизнеса и заняла 11-е место в национальном рейтинге, что говорит о повышении ее инвестиционной привлекательности.

Подводя итоги 700 дней, в Башкирии говорят, что тандем Хабирова-Назарова на фоне пандемии уверенно ведет республику через сложные испытания. А анализ итогов прожитого в сложных условиях года указывает на то, что темпы развития могут быть увеличены. Для этого, по словам Назарова, надо "развивать все управленческие и профессиональные компетенции, необходимые для успешной работы на благо республики".