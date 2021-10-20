В жилом доме Самары загорелись с шестого по девятый этажи

В Самаре тушат пожар в девятиэтажном жилом доме №30 на улице Ново-Садовая, продолжается эвакуация. Сообщили в ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании квартиры на седьмом этаже в жилой многоэтажке поступила спасателям около 14.00 по местному времени.
Когда пожарные прибыли на место, пламя уже распространилось с шестого по девятый этаж. Полыхают балконы. Также пламя зашло в квартиры с седьмого по девятый этажи.
Пока никакой информации о погибших и пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что эвакуировано 30 человек, и сейчас спасатели продолжают выводить людей. Пожар тушат 152 человека с помощью 43 единиц техники.