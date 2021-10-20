Новосибирца будут судить за жестокое убийство несовершеннолетней

СК завершил расследование в отношении 20-летнего жителя Новосибирска, убившего девушку из-за ноутбука.

По данным следствия, 6 марта 2021 года обвиняемый находился в квартире на улице Кошурникова вместе со своей 17-летней знакомой. После употребления наркотиков он решил расправиться с девушкой, чтобы похитить ее ноутбук и телефон.

- Фигурант взял на кухне нож и нанес им девушке не менее 48 ударов в шею и голову, а также причинил ей множественные телесные повреждения тупым предметом, используемым в качестве оружия, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник забрал из квартиры ноутбук и телефон, сдал их в ломбард и скрылся. Оперативники задержали его на территории города Кемерово.

В ближайшее время уголовное дело в отношении новосибирца будет передано в суд. Вину в содеянном он признал частично.