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20.10.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

Новосибирца будут судить за жестокое убийство несовершеннолетней

Текст: Наталья Граф

СК завершил расследование в отношении 20-летнего жителя Новосибирска, убившего девушку из-за ноутбука.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По данным следствия, 6 марта 2021 года обвиняемый находился в квартире на улице Кошурникова вместе со своей 17-летней знакомой. После употребления наркотиков он решил расправиться с девушкой, чтобы похитить ее ноутбук и телефон.

- Фигурант взял на кухне нож и нанес им девушке не менее 48 ударов в шею и голову, а также причинил ей множественные телесные повреждения тупым предметом, используемым в качестве оружия, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник забрал из квартиры ноутбук и телефон, сдал их в ломбард и скрылся. Оперативники задержали его на территории города Кемерово.

В ближайшее время уголовное дело в отношении новосибирца будет передано в суд. Вину в содеянном он признал частично.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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