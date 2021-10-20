Благодаря социальным гарантиям, закрепленным в коллективном договоре филиала "Восточно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис" (входит в ГК "Локо-Тех"), сотрудники компании, а также их дети, минувшим летом получили возможность восстановить здоровье и отдохнуть в санаториях и детских оздоровительных лагерях.

Лучшее детям

- На летний оздоровительный отдых детей сотрудников в этом году было направлено около полутора миллионов рублей, - сообщил директор департамента управления персоналом филиала "Восточно-Сибирский" Александр Дурнов. - 64 ребенка смогли отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Конечно, мы планировали оздоровить больше ребятишек, но непростая эпидемиологическая обстановка, связанная с ростом заболеваемости и высокими темпами распространения инфекции в Иркутской области и Республике Бурятия, ограничила наши возможности. Часть заездов отменили. Но те, что состоялись, стали яркими, запоминающимися для детей. Тем более что условия отдыха были очень хорошими - в части быта, питания, развлекательных и познавательных мероприятий.

Впрочем, в филиале "Восточно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис", обслуживающем локомотивы на территории пяти субъектов Российской Федерации - Республики Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Республики Хакасии и Кемеровской области - по-другому и быть не могло. Потому что родители сами предлагают места отдыха для своих детей.

В начале года проводится традиционный опрос по предпочтениям сотрудников, имеющих детей. По итогам отбираются лучшие детские оздоровительные лагеря и санатории, с которыми предприятия и заключают договоры. Так что любой родитель с легким сердцем отправляет отдыхать своего ребенка, зная, что он будет накормлен, весел, здоров, не останется без присмотра.

В этом году народный родительский рейтинг вывел в фавориты природоохранный образовательный лагерь "Эколог" Иркутского дворца творчества (поселок Листвянка на берегу Байкала), детский оздоровительный лагерь "Березка" в Улан-Удэ, санаторий-профилакторий "Подлеморье" ОАО "РЖД" на станции Северобайкальск и санаторий "Кедр" в городе Саянске. Достойный выбор!

Юлия Гордеева, делопроизводитель сервисного локомотивного депо Зиминское (входит в ГК "ЛокоТех"), отправила отдыхать в "Кедр" девятилетнего сына Тимофея. Впервые он один, без родителей, покинул надолго дом.

- Конечно, мы переживали, как справится, адаптируется, - поделилась Юлия Анатольевна. - Чтобы подстраховать, отправили на этот же сезон мою младшую 15-летнюю сестренку Дашу, ведь наш папа тоже работает в "ЛокоТех-Сервис". И Дарья уже отдыхала в "Кедре" несколько лет подряд. Но знаете, ее помощь не понадобилась. Профессиональные внимательные воспитатели и заводные вожатые моментально вовлекли моего мальчика в активную жизнь. Даже, не поверите, невозможно было до детей дозвониться: с утра у них лечение, укрепляющие процедуры, а после обеда - разные интересные дела. Через 18 дней вернулись, оба грустные - быстро очень пролетел сезон. Конечно, это здорово, что у наших детей есть такая возможность отдохнуть, а у нас - обеспечить им этот отдых. Потому что большую часть путевки оплачивает организация. Иначе вышло бы за двоих почти 70 тысяч рублей, а это уже ощутимая сумма для семейного бюджета. Тимофей и на следующий год просится в этот санаторий, говорит, интересно, и друзей много завел. А еще привез несколько грамот, полученных за участие в мероприятиях. Надеемся, зимой обойтись без простуд - там ведь хорошо укрепляют иммунитет.

Ценные кадры нужно беречь

Костяк многочисленного коллектива Восточно-Сибирского филиала "ЛокоТех-Сервис" - работники так называемого предпенсионного возраста. Опытные в своем деле, знающие, полные сил и энергии, эти люди незаменимы на своих участках. Прекрасные работники, многие из них ветераны труда, отдавшие железной дороге 20-30 лет. В компании понимают, что их надо беречь и ценить. Поэтому и была разработана специальная программа оздоровления этой возрастной категории.

- На 2021 год мы запланировали предоставить путевки в санатории и на курорты Российской Федерации семидесяти работникам предпенсионного возраста. На это выделено пять миллионов рублей, - поделился Александр Дурнов. - По состоянию на сентябрь большая часть - 46 человек - уже поправили здоровье. До конца года еще 24 сотрудника компании смогут отдохнуть и, если это необходимо, подлечиться.

Кстати, пул санаториев для взрослых очень впечатляет: "Аквамарин" (г. Анапа), "Буран" (Московская область), "Долина Нарзанов" (гг. Кисловодск, Ессентуки и Нальчик), "Зеленый Гай" (г. Туапсе), "Ивушка" и "Мыс Видный" (г. Сочи), "Транссиб" (г. Белокуриха). Эти места прекрасны в любое время года, хорошо известны многим железнодорожникам и предоставляют широкий спектр оздоровительных процедур. Многие здравницы оперативно составили и внедрили программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и укрепления общего иммунного статуса. Практика показывает, что эти программы востребованы отдыхающими.

Ведущий экономист сервисного локомотивного депо (СЛД) Новая Чара Наталья Гайдарова отдохнула в сочинском санатории "Ивушка". Говорит, просто написала заявление в декабре, чтобы ей выделили путевку, а в мае уже грелась на солнышке и дышала морским бризом.

- А нам, сибирякам, и май - лето, - смеется она. - Конечно, в море искупалась. Вообще, мне все понравилось - и процедуры общеукрепляющего профиля, и питание, и условия проживания. Даже бассейн с теплой водой был у нас. Путевка полностью бесплатная на 14 дней, дорога к месту отдыха и обратно - тоже бесплатно. Не каждое предприятие так заботится о своих сотрудниках. Кстати, я впервые за все время работы попросилась в санаторий. И скажу, это так здорово - настоящий отдых, ведь когда о тебе заботятся, лечат, развлекают, то полностью расслабляешься и за две недели набираешься сил на год вперед.

Виталий Салогуб (СЛД Северобайкальск) выбрал для отдыха и оздоровления Алтайский край, поехал в санатории "Транссиб" (г. Белокуриха). Этот санаторий сети "РЖД-здоровье" признан лучшей здравницей России по профилактике профессиональных заболеваний. Поэтому железнодорожники всей страны знают маленький и уютный пансионат как место восстановления силы. Вот и Виталий Викторович раньше здесь уже побывал.

- Кто хоть раз был в Белокурихе, обязательно сюда возвращается, - поделился он. - Жаркие юга я не люблю, тесно там - народу много. А наш "Транссиб" - самое то! Тут и новые процедуры внедряют, после которых летаешь как молодой. Ну, а кухня вообще отличная - как в ресторане. Конечно, приятно, когда о тебе не забывают и помогают восстановиться. Курорты нынче - удовольствие дорогое.

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