В АО "РЭС" подвели итоги по технологическому присоединению за 9 месяцев

На территории Новосибирской области наблюдается устойчивый спрос на технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре, которое является одним из основных видов деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети". Даже в условиях действия ограничительных мер, в самый разгар пандемии компании удается увеличивать производственные показатели в данном направлении.

За 9 месяцев 2021 года количество технологических присоединений к электросетям АО "РЭС" выросло почти на 70 процентов по сравнению с прошлым годом и достигло 5670. При этом за отчетный период в компании заключили 5340 новых договоров на присоединение объектов, что на 36 процентов выше уровня аналогичного периода 2020 года.

Наряду с подключением к электросетям бытовых потребителей, энергетики осуществляют присоединение ключевых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона, в том числе учреждений науки, здравоохранения, образования, предприятий агропромышленного комплекса и т. д.

В течение 2021 года АО "РЭС" активно принимало участие в совместных с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области обсуждениях строительства значимых для региона объектов. Один из них - центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") СО РАН, реализуемый по нацпроекту "Наука". Кроме того, энергетики и профильное региональное ведомство находятся в постоянном взаимодействии по вопросам реализации проектов инфекционной больницы в п. Садовый и детского реабилитационного центра в Бердске, документы на подключение последнего уже подготовлены и направлены заявителю.

Помимо этого, компанией были заключены договоры для присоединения еще ряда объектов здравоохранения - реанимационного блока Сузунской ЦРБ, врачебной амбулатории со станцией скорой помощи в с. Верх-Тула, центра амбулаторной онкологической помощи в Барабинске и здания радиологической пристройки к "Центру лучевой терапии" Городской клинической больницы №1 в Новосибирске.

Одним из знаковых событий стало заключение договора на технологическое присоединение объекта транснациональной корпорации Nestle, которая планирует построить в Искитимском районе фабрику по производству кормов для животных. Также в отчетном периоде компания подключила объект животноводческого комплекса (КФХ Русское поле) в Каргатском районе.

Нельзя не отметить и сферу жилищного строительства. Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития и занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства в Сибири. А современному строительству в первую очередь необходимо надежное и бесперебойное электроснабжение. Поэтому среди проектов по технологическому присоединению, над которыми работают специалисты АО "РЭС", множество популярных и широко известных горожанам комплексов. Среди них - 1 этап ЖК "Акварельный-3", ЖК "Чкалов-1", работы по подключению которых были завершены в 2021 году.

И это далеко не полный перечень объектов региона, которые АО "РЭС" удалось обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением, несмотря на пандемию и связанный с ней экономический спад.

При этом, на фоне общего роста спроса на подключение новых объектов к электросетям специалисты компании отмечают увеличение доли заявок, поданных в электронном виде через личный кабинет на сайте www.eseti.ru. Это, безусловно, характеризует общую тенденцию в стране по переходу на электронные сервисы обслуживания клиентов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"