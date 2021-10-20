В Коми из зала суда мужчина унес и уничтожил том своего уголовного дела

Необычное уголовное дело рассматривали в Сыктывдинском районном суде. 45-летний житель Ярославля, получивший срок за незаконный оборот наркотиков, унес из зала суда случайно оставленный том его уголовного дела и уничтожил. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 294 УК РФ - вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщает прокуратура Республики Коми.

Сыктывкарский городской суд вынес приговор жителю Ярославля за наркотики еще в сентябре прошлого года. Но он добился апелляции. В начале октября его конвоировали из СИЗО в суд для ознакомления с материалами уголовного дела. Представили восемь томов.

После ознакомления работник суда унес семь томов, а один забыл на столе. Чем не преминул воспользоваться осужденный. Он забрал его с собой.

И хотя буквально каждый шаг фиксировали видеокамеры, мужчина не признал себя виновным и заявил, что выходил из здания со своим экземпляром дела. Документы так и не нашли. Но их удалось восстановить - все было отсканировано.

Суд огласил вердикт - 11 лет строгого режима с учетом ранее вынесенного приговора за наркотики.

Приговор не вступил в законную силу.