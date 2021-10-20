В Петербурге появится представительство Международной ассоциации прокуроров

В Петербурге откроется представительство Международной ассоциации прокуроров (МАП). Эта будет первое представительство организации в регионах России, сообщили "РГ" в прокуратуре Северной столицы.

Соответствующее соглашение между Генпрокуратурой России и МАП было подписано в ходе прошедшего в Петербурге 52-го заседания Исполнительного комитета ассоциации.

На базе регионального представительства МАП будут обсуждаться вопросы, касающиеся взаимодействия прокуроров разных стран, в частности, это проблемы терроризма, экстремизма, наркотрафика, киберпреступности, трансграничного отмывания денег, криминального использования криптовалют.

Справка "РГ"

В Международную ассоциацию прокуроров входят 350 тысяч участников из 172 стран мира.