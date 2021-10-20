В Петербурге суд запретил "Библию Сатаны"

Книга "Библия Сатаны" признана экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории России. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Северной столицы.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, была проведена экспертиза издания 2009 года (666 страниц, тираж книги 166 экземпляров). Она показала, что в книге, как сказано в сообщении, "имеются признаки унижения чувства христиан, поругание канонов Библии". В издании оправдывается насилие и жестокость, есть призывы к насильственным действиям по отношению к людям и животным. Пропагандируется террор по отношению к слабым людям, которых автор книги называет недочеловеками, считая, что таковых - большинство.

Суд признал, что содержание издания посягает на конституционные права граждан.