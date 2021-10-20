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20.10.2021 14:24
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, какие регионы накроет метель в ближайшие дни

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Жителей почти всего Северо-Западного федерального округа ожидает резкая перемена погоды с первой в этом году метелью, порывистым ветром, гололедицей и налипанием снега. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, непогода застанет Мурманскую область, Коми, Калининград, Карелию и Архангельскую область.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"Жителей европейской России ждет стремительное изменение погоды, и связано это со стремительным перемещением барических образований", - пояснил РИА Новости синоптик. Так, на северо-западе страны вечером 20 октября, в ночь на 21 и 22 октября ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - до 22 метров с налипанием мокрого снега и гололедом.

В Калининградской области 22 октября скорость ветра достигнет 22-27 метров в секунду, пройдет сильный дождь. Метель придет в Мурманскую область при ветре 15 метров в секунду. В Карелии, Коми и Архангельской области ветер разгонится до 20 метров в секунду с мокрым снегом и дождем. Вильфанд назвал надвигающийся фронт очень опасным.

Предстоящим вечером мокрая погода ожидает и Москву: примерно с 18 до 22 часов столицу накроет мокрый снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Спасатели рекомендуют не парковать машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, а на дороге увеличивать дистанцию между машинами.

В регионах Общество Ежедневник Погода Правительство Минприроды Росгидромет Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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