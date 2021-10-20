Жителя Череповца осудили за порнографическую группу в соцсети

Череповецкий суд вынес приговор 41-летнему жителю города. Его признали виновным по статье 242 УК РФ - незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде установили, что в июле 2018 года мужчина в соцсети зарегистрировал сообщество. Там он выставлял в открытом доступе видео и фото порнографического содержания. Группа функционировала два года.

На заседании житель Череповца пояснил, что удалил и все порноматериалы и группу, где они были размещены. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.