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20.10.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

Жителя Череповца осудили за порнографическую группу в соцсети

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Череповецкий суд вынес приговор 41-летнему жителю города. Его признали виновным по статье 242 УК РФ - незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фото: iStock
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В суде установили, что в июле 2018 года мужчина в соцсети зарегистрировал сообщество. Там он выставлял в открытом доступе видео и фото порнографического содержания. Группа функционировала два года.

На заседании житель Череповца пояснил, что удалил и все порноматериалы и группу, где они были размещены. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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