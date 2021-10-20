В Краснодарском крае в больнице скончался ребенок

Краснодарские следователи выясняют обстоятельства смерти малолетнего ребенка в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

- Сегодня в средствах массовой информации были опубликованы сведения о смерти 23 сентября 2021 года в одном из лечебных учреждений Горячего Ключа 10-летнего мальчика, - говорится в сообщении. - По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю незамедлительно организована доследственная проверка.

Как выяснилось, рано утром 23 сентября родители из-за ухудшения состояния здоровья ребенка доставили его в детскую поликлинику. Во время осмотра врачом самочувствие мальчика продолжило ухудшаться, и ребенка на машине скорой помощи доставили в больницу, где, несмотря на оказываемую помощь, он скончался.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, изымается медицинская документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.