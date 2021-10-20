В Ростове прокуратура начала проверку ДТП, в котором пострадала фельдшер

В Ростове-на-Дону внедорожник протаранил автомобиль скорой помощи.

Как сообщает ГИБДД региона, на перекрестке проспекта Коммунистического и улицы Малиновского водитель внедорожника не уступил дорогу машине реанимации с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Произошло столкновение. От удара машина скорой помощи опрокинулась. Фельдшер, находившейся в ней, получила серьезную травму: открытый перелом ноги.

Как рассказали "РГ" в прокуратуре региона, сейчас по факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств ЧП, ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом, взят на контроль.