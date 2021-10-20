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20.10.2021 14:28
Рубрика: Власть

62 участника представят Югру в финале конкурса "Лидеры России"

Текст: Елена Панова
Всероссийский конкурс "Лидеры России", в ходе которого выбирают лучших руководителей страны, подходит к финишной черте.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В управленческих округах прошел окончательный его этап: он определил участников, которым предстоит продемонстрировать свои знания и опыт управления в очном этапе состязания.

Фото: iStock
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В финал конкурса "Лидеры России" прошли 62 участника из Югры.

Из них 23 выступят по направлению "Бизнес и промышленность", 27 - продемонстрируют свои возможности в треке "Государственное управление", шестеро - в "Здравоохранении", четверо - по направлению "Культура" и двое - в треке "Студенты".

В общей сложности в финале состязания выступят 3987 человек.

- Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финале, - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. - В первый день предстоит пройти повторное компьютерное тестирование, после чего конкурсанты начнут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

Как рассказал Алексей Комиссаров, в этом году на смотр поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40 процентов имеют опыт предпринимательской деятельности, а каждый третий - опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников - руководители высшего звена (34 %), чуть меньше (31 %) - руководители среднего звена, еще 17 % - линейное руководство.

В этом году в дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов.

По итогам конкурса 300 суперфиналистов получат образовательный грант - миллион рублей. А победителями станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками - ведущими управленцами нашей страны.

Как показал опыт проведения конкурса "Лидеры России" в прошлые годы, участники от Югры, проявившие себя в ходе состязаний, безусловно, востребованы в качестве руководителей в самых различных сферах - от бизнеса до управления в государственных и муниципальных структурах.

Глава Югры Наталья Комарова отметила, что всероссийский конкурс "Лидеры России" - это возможность раскрыть свой потенциал, найти опытных наставников, научиться ставить и решать самые сложные задачи.

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