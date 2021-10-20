Самолет Челябинск-Норильск вернулся в аэропорт из-за неисправности

Лайнер авиакомпании Red Wings, вылетевший сегодня утром из Челябинска в Норильск, вынужден был вернуться в Баландино. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной внештатной ситуации стала техническая неисправность гидросистемы.

Сейчас профильное надзорное ведомство проверяет соблюдение законов о безопасности полетов

Неисправность была обнаружена почти сразу после взлета воздушного судна. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер благополучно приземлился в 09:23 - никто из находившихся на борту пассажиров и сотрудников авиакомпании не пострадал. Решается вопрос об отправке их в пункт назначения.