Тюменка фиктивно вышла замуж за мигранта ради двадцати тысяч

Новости

В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
На Кубани началось извержение грязевого вулкана 14:03
Москвичей ждет резкая смена погоды 14:01
Володин призвал коллег из Бундестага не политизировать ситуацию с газом 13:55
С 2022 по 2024 год нацпроект "Культура" получит 129 миллиардов рублей 13:50
Дерипаска дал ответ на обыски в домах его родственников 13:50
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов 13:42
Лукашенко рассказал, какой вакциной готов привиться 13:41
Ведущий Первого канала Сергей Бабаев госпитализирован с коронавирусом 13:36
Советник президента РФ: Мы поддерживаем рабочие контакты с США по климату 13:27
Путин примет концептуальное решение о нерабочих днях 13:27
Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса 13:26
Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом 13:20
Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату 13:18
Песков заявил о признаках экономического коллапса в Афганистане 13:17
Песков рассказал о своих антителах от коронавируса 13:10
Ольга Бузова пообещала продолжить свою театральную карьеру во МХАТе 13:09
Песков рассказал о планах ревакцинации Путина от коронавируса 13:07
На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями 13:05
Умерла певица и актриса Эдита Груберова 12:55
В столице ввели "желтый" уровень погодной опасности 12:54
В Кремле допустили встречу Путина и Байдена до конца года 12:50
Лавров анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи Афганистану 12:43
Около 650 тысяч медиков борются сейчас с коронавирусом в России 12:35
Дептранс: 400-й трамвай "Витязь-Москва" вышел на столичные маршруты 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 12:53
Рубрика: Происшествия

Тюменка фиктивно вышла замуж за мигранта ради двадцати тысяч

Текст: Екатерина Призова

Тюменский суд признал фиктивным брак, который местная жительница заключила с мигрантом. Как оказалось, мужчине союз нужен был ради разрешения на временное проживание, а женщине - ради финансовой выгоды.

Жители Ижевска устроили фиктивные браки мигрантов с россиянками

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, расписались 40-летний уроженец другого государства и 30-летняя сибирячка в феврале 2018 года. Новоиспеченный супруг легализовался на территории России, а предприимчивая невеста стала на двадцать тысяч богаче - такую сумму заплатил ей муж.

"Совместно пара не проживала, общего быта не вела. Согласно статье 27 Семейного кодекса брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали отношения без намерения создать семью", - пояснили в ведомстве.

Актовая запись о заключении брака была аннулирована.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин примет концептуальное решение о нерабочих днях
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов
Лавров раскритиковал США за неучастие в консультациях по Афганистану
В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД
Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест