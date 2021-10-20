Тюменка фиктивно вышла замуж за мигранта ради двадцати тысяч

Тюменский суд признал фиктивным брак, который местная жительница заключила с мигрантом. Как оказалось, мужчине союз нужен был ради разрешения на временное проживание, а женщине - ради финансовой выгоды.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, расписались 40-летний уроженец другого государства и 30-летняя сибирячка в феврале 2018 года. Новоиспеченный супруг легализовался на территории России, а предприимчивая невеста стала на двадцать тысяч богаче - такую сумму заплатил ей муж.

"Совместно пара не проживала, общего быта не вела. Согласно статье 27 Семейного кодекса брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали отношения без намерения создать семью", - пояснили в ведомстве.

Актовая запись о заключении брака была аннулирована.