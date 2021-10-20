В Кургане арестовали продавца смертельного суррогатного алкоголя

По ходатайству следствия Курганский городской суд арестовал 56-летнего местного жителя, по вине которого шесть человек отравились суррогатным алкоголем, а трое из них умерли.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, во время обыска в квартире и автомобиле злоумышленника нашли и изъяли около 60 литров смертельной спиртосодержащей жидкости, которую он покупал в разных регионах для перепродажи.

По составу она была аналогична той, что употребляли отравившиеся курганцы. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ему предъявлено обвинение. Сейчас по делу проводятся судебно-медицинские и химические экспертизы.

Напомним, за последний месяц суррогатом отравились не только курганцы, а также свердловчане и оренбуржцы.