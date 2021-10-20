Зарегистрирован 19.10.2021 № 65468
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19.10.2021 г.
Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.06.2014 № 259 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ" (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33241)