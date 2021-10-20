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20 октября 2021 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 05.07.2021 № 410 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешении на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ"

Дата подписания 5 июля 2021 г.
Опубликован 20 октября 2021 г.

Зарегистрирован 19.10.2021 № 65468

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19.10.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.06.2014 № 259 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ" (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33241)

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 05.07.2021 № 410
(pdf, PDF, 3.0 Мб)