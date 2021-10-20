Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 05.07.2021 № 410 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешении на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ"