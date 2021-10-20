Российская полиция приняла на вооружение новый пистолет

В правоохранительные органы приходит пистолет Лебедева компактный. Новое оружие разработано концерном "Калашников". Этот пистолет заменит знаменитый пистолет Макарова (ПМ), который был разработан еще в 1948 году и уже не отвечает многим современным требованиям, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч "макаровых".

Отличие пистолета Лебедева - улучшенная эргономика и баланс, который просчитан с учетом биомеханики человека. Это позволяет снизить отдачу после выстрела, быстро возвращаться на линию прицеливания.

Емкость магазина составляет 14 патронов калибра 9х19 миллиметров. Что важно, оружие подходит для скрытого ношения. Длина компактного пистолета - 180 миллиметров, а масса без магазина - 710 граммов.