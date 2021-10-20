Рождественский турнир на приз президента Беларуси отменен

Ситуация с пандемией COVID-19 названа руководством Белорусской федерации хоккея главной причиной отмены второй год подряд традиционного Рождественского международного турнира на приз президента РБ. Он, как известно, собирал любителей ледовых баталий в белорусской столице во время январских праздников.

Исходя из ограничений на перемещения, возраста участников турнира и действующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций организаторы приняли решение о его отмене, сообщает в среду БЕЛТА.

Как уже информировал "СОЮЗ", Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда Александра Лукашенко выигрывала турнир 13 раз. Трижды лидерами состязаний становились российские хоккеисты. А всего же за историю минских хоккейных баталий в борьбу за главный трофей вступали игроки из более, чем 30 стран.