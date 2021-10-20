Новости

Начались съемки сериала с Мерил Стрип про экологию "Экстраполяция" 10:52
Вышел трейлер российского триллера "КрисТина" с Юлией Хлыниной 10:45
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19.10.2021
Вышел русский трейлер мексиканского хоррора "Черная месса" 19.10.2021
Netflix показал трейлер игрового сериала по аниме "Ковбой Бибоп" 19.10.2021

Сергей Безруков заразился коронавирусом

Наше кино
    20.10.2021, 09:44
Текст:   Наталья Соколова

Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом сам актер сообщил в своем Instagram. "Ну вот и я приболел, ковид, - обратился актер к поклонникам, - сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… не переживайте, переношу легко, все под контролем…"

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Учёности плодов" Угольникова с Безруковым и Бондарчуком

Актер нашел плюс в своем вынужденном отпуске - теперь есть время почитать и перечитать любимые книги. На фото Безруков читает детективы Бориса Акунина о Фандорине.

Поклонники и друзья под постом актера сильно забеспокоились. Так, Марина Зудина в аккаунте пожелала актеру скорейшего выздоровления: "Пусть все пройдет легко и быстро". А еще подписчики вспомнили, что актер прививался от коронавируса. Вот поэтому ковид и проходит легко, отметил Сергей Безруков.

Новости

Умер актер из "Последнего забоя" Юрий Салтанов 19.10.2021
От коронавируса умерла актриса Мария Гонта 19.10.2021
Вышел англоязычный трейлер марвеловского сериала "Хит Манки" 19.10.2021
Фронтмен Mötley Crüe Винс Нил госпитализирован после падения со сцены 19.10.2021
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 19.10.2021
⧣ Россия
Фото: START
Вышел новый трейлер сериала "В Бореньке чего-то нет" от "Квартета И" 19.10.2021
В "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 19.10.2021
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 18.10.2021
⧣ интернет
Фото: Предоставлено UPI
Пираты "слили" фильм "Дюна" в Сеть 18.10.2021
Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг 18.10.2021
Райан Рейнольдс заявил, что сделает перерыв в актерской карьере 18.10.2021
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Николас Кейдж на съемках вестерна автора "Красной армии" 19.10.2021
Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер женится на Кардашьян 18.10.2021
Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю 17.10.2021