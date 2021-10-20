Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом сам актер сообщил в своем Instagram. "Ну вот и я приболел, ковид, - обратился актер к поклонникам, - сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… не переживайте, переношу легко, все под контролем…"

Актер нашел плюс в своем вынужденном отпуске - теперь есть время почитать и перечитать любимые книги. На фото Безруков читает детективы Бориса Акунина о Фандорине.

Поклонники и друзья под постом актера сильно забеспокоились. Так, Марина Зудина в аккаунте пожелала актеру скорейшего выздоровления: "Пусть все пройдет легко и быстро". А еще подписчики вспомнили, что актер прививался от коронавируса. Вот поэтому ковид и проходит легко, отметил Сергей Безруков.