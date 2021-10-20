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20.10.2021,  
15:46
Текст:  Алексей Брусилов

Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео

Эффективность тепловизионного прицела танка продемонстрировал на своем YouTube-канале военнослужащий украинской армии.

Термодымовая аппаратура выставила достаточно плотную дымовую завесу, и если в оптический прибор ничего кроме самого облака видно не было, то во время наблюдения через тепловизор все находящиеся рядом объекты угадывались без особого труда.

Известно, что такое оборудование на Т-64БВ ВСУ начали устанавливать весной 2017 года, во время подготовки к "танковому биатлону по-натовски" - международным танковым соревнованиям Strong Europe Tank Challenge.

На несколько машин 14-ой механизированной бригады вместо устаревших ТПН1-49-23, работа которых в так называемом активном режиме требовала подсветки инфракрасного прожектора "Луна", были установлены прицелы ТПН-1-ТПВ с иностранными комплектующими.

Сообщалось, что они способны обнаруживать крупные цели на дистанции 5000 метров, при этом точное распознание осуществляется на расстоянии в 2500 метров. Танк получил возможность применять управляемые ракеты ночью на дальностях до 4800 метров.

Фото: ЛНА
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Правда, тогда модернизация не слишком помогла - на проводившихся соревнованиях украинские экипажи заняли предпоследнее место, хуже них выступили только поляки на своих поддержанных Leopard 2A5.

В настоящее время доработанные таким образом Т-64БВ, обозначающиеся как машины образца 2017 года, поставляются малыми партиями в войска, где до сих пор основная масса техники тепловизионных прицелов не имеет.

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