Страны НАТО начали секретные учения на случай ядерной войны

Блок НАТО проводит ежегодные учения "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), начавшиеся 18 октября, во время которых будет отработан сценарий ядерной войны. В них принимают участие 14 стран Европы, в том числе Германия. Задействованы десятки самолетов, включая оснащенные ядерным оружием истребители, боевые самолеты, а также заправщики и разведчики, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (SDA).

Подробности маневров строго секретны, но анализ полетных данных, проведенный датским экспертом по ядерному оружию Ханом Кристенсеном, позволяет сделать вывод, что учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией альянса.

Это означает, что, помимо прочего, может быть отработано использование американских ядерных бомб типа B61, которые, согласно неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб. В понедельник здесь приземлился немецкий боевой самолет Tornado, способный транспортировать ядерное оружие.

Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

"Те, кто практикует ядерную войну в 2021 году, не распознали знамения времени, потому что в ядерной войне не может быть победителей, только проигравшие. Давайте вместе проведем демонстрацию против маневров ядерной войны и за мир без ядерного оружия", - говорится в заявлении немецкой мирной инициативы (Netzwerk Friedenskooperative).

Активисты требуют отменить маневры "Стойкий полдень", вывести ядерное оружие из Германии, а также остановить программы ядерного перевооружения.

Отмечается также, что на учения по ведению ядерной войны и ядерное вооружение расходуются огромные суммы денег, которые могли бы понадобиться в других местах. Так, стоимость новых ядерных бомб B61-12 составит в общей сложности около 10 миллиардов долларов, а на новые бомбардировщики для бундесвера в бюджете заложено более 8 миллиардов евро. Для сравнения: деньги на бомбардировщики могли бы финансировать больничные койки для более чем 1 миллиона человек.