Трейлер: короткометражка Александра Котта "ГОГОL-МОГОL" с Немоляевой

В онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" выйдет 20-минутный фильм Александра Котта "ГОГОL-МОГОL". Премьера запланирована на 3 ноября и приурочена к международному Дню осведомленности о стрессе.

Главный герой (Анатолий Белый, "Сережа", "Клиника счастья", "Мастер") очень занят на работе, и когда он находит время пообедать с матерью (Светлана Немоляева, "Этаж", "Московский роман", "Служебный роман"), встреча идет не по плану. Мама опаздывает, и у сына появляется время задуматься о том, что он совершенно не понимает самого близкого человека, потому что мало общается с семьей.

Режиссер Александр Котт ("Брестская крепость", "Спитак") отмечает, что у современного человека понятия "стресс" и "норма" перепутаны местами и стрессом может стать даже такая короткая остановка и возможность заглянуть внутрь себя.

Оператор - Петр Духовской, композитор - Алексей Айги, художник-постановщик - Алиса Соловьева, продюсер - Александра Лейбович.