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20.10.2021 09:42
Рубрика: Общество

В Пресненском районе Москвы высадят около двух тысяч деревьев и кустарников

Текст: Ирина Огилько

Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадят этой осенью в рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня - Звенигородское шоссе до ТТК и парка Декабрьского восстания. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной, - отметил Петр Бирюков. - В ходе работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению".

На улице Красная Пресня посадят около 30 новых деревьев и 480 кустарников, на участке Звенигородского шоссе - 40 крупномеров и порядка 800 кустарников.

В благоустроенном парке Декабрьского восстания запланирована высадка более 500 кустарников и 127 деревьев, в числе которых клены, дубы, липы, рябина, орех, черемуха и яблоня ягодная. Такой выбор деревьев неслучаен, среди определяющих факторов были - способность адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальный облик уличного пространства. Чтобы зеленые насаждения в период вегетации выглядели максимально привлекательно, учитывались такие особенности, как смена цветовых оттенков листьев в течение сезона и во время цветения.

Как отметил глава комплекса городского хозяйства, деревья и кустарники высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию.

Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживется, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств.

Общество Природа

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