В WhatsApp появилась полезная функция

Пользователи WhatsApp смогут совершать покупки в приложении, находя товары и услуги в специальном каталоге, который в скором времени запустят разработчики.

Продавцы, выбравшие WhatsApp в качестве одной из торговых площадок, смогут присваивать товарам и услугам категории, чтобы потенциальные покупатели тратили меньше времени на поиск, листая длинные списки.

В России данная функция пока недоступна, поскольку покупки в WhatsApp в нашей стране до сих пор не запущены.

Кроме того, в мессенджере появится возможность отмены последнего действия при редактировании мультимедиа. Например, если пользователь решил изменить изображение перед отправкой и неправильно кадрировал его, то у него будет возможность вернуть картинку к предыдущему состоянию, пишет Huawei Central.