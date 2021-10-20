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В WhatsApp появилась полезная функция

Текст:   Антон Благовещенский
20.10.2021,  
18:15
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WhatsApp смогут совершать покупки в приложении, находя товары и услуги в специальном каталоге, который в скором времени запустят разработчики.

Продавцы, выбравшие WhatsApp в качестве одной из торговых площадок, смогут присваивать товарам и услугам категории, чтобы потенциальные покупатели тратили меньше времени на поиск, листая длинные списки.

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В России данная функция пока недоступна, поскольку покупки в WhatsApp в нашей стране до сих пор не запущены.

Кроме того, в мессенджере появится возможность отмены последнего действия при редактировании мультимедиа. Например, если пользователь решил изменить изображение перед отправкой и неправильно кадрировал его, то у него будет возможность вернуть картинку к предыдущему состоянию, пишет Huawei Central.

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