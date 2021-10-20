Постановление правительства Вологодской области от 18 октября 2021 года № 1207 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области на 2022 год на душу населения - 12070 рублей, для трудоспособного населения - 13271 рубль, пенсионеров - 10630 рублей, детей - 12201 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов







