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20 октября 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 18 октября 2021 года № 1207 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области на 2022 год"

Дата подписания 18 октября 2021 г.
Опубликован 20 октября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области на 2022 год на душу населения - 12070 рублей, для трудоспособного населения - 13271 рубль, пенсионеров - 10630 рублей, детей - 12201 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов



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