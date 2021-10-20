Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.10.2021,  
07:07
Текст:  Николай Грищенко

Землетрясение подняло со дна океана затонувшие при Иводзиме японские суда

Разбитые японским артиллерийским огнем американские суда и техника. Фото: Robert M.Warren/wikipedia.org Разбитые японским артиллерийским огнем американские суда и техника. Фото: Robert M.Warren/wikipedia.org
Разбитые японским артиллерийским огнем американские суда и техника. Фото: Robert M.Warren/wikipedia.org

Сейсмическая активность вулкана на горе Сурибачи острова Иото (Иводзима) подняла со дна Тихого океана остатки 24 японских транспортных судов.

Фото: Public Domain
15 октября 1944 года войска Карельского фронта при содействии Северного флота взяли Петсамо

На спутниковых снимках All Nippon можно увидеть, что суда находятся на пляже на западной части острова. Именно здесь весной 1945 года после двух месяцев боев, в которых погибло около 7000 морских пехотинцев США и 20 тысяч получило ранения, велось строительство стоянки для флота.

"Иводзима - самый быстро меняющийся вулкан среди 110 действующих вулканов в Японии. Я думаю, что есть вероятность большого извержения", - заявил директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада

Как сообщает The Daily Mail, трофейные японские суда были затоплены и использовались в качестве волнореза для стоящих в импровизированном пункте базирования японских кораблей. После того, как в 1968 году остров, оккупированный США, был возвращен Японии, там разместилась военная база японских Сил самообороны. Военные не стали поднимать затопленные суда, но из-за сейсмической активности они оказались на пляже.

Напомним, что "Битва за Иводзиму" началась 16 февраля 1945 года. Остров Иото (Иводзима) был необходим США для создания авиабазы и бомбардировок с воздуха Японских остров. За два месяца боев при подавляющем господстве корпус морской пехоты США генерал-лейтенанта Холланда Смита потерял убитыми и раненными 28 686 человек, японские потери составили - 20 919 солдат и офицеров. Даже после окончания Второй мировой войны отдельные японские военнослужащие партизанили на острове до 1949 года.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: ANI News / youtube.com
Видео: для индийских пограничников разработали электрический трезубец 19.10.2021
Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю 19.10.2021
Танки Abrams оказались беззащитны перед ПТУР Китая, Ирана и КНДР 18.10.2021
корабли
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Сближение России и Беларуси назвали угрозой для НАТО 19.10.2021
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee 17.10.2021
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 10.10.2021
Япония
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
КНДР провела запуск баллистической ракеты 19.10.2021
Индийские Су-30 проведут учебные бои с японскими истребителями 01.10.2021
8 августа 1945 г. в советском посольстве в Токио сжигали секретные документы 09.08.2021