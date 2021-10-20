Землетрясение подняло со дна океана затонувшие при Иводзиме японские суда

Сейсмическая активность вулкана на горе Сурибачи острова Иото (Иводзима) подняла со дна Тихого океана остатки 24 японских транспортных судов.

На спутниковых снимках All Nippon можно увидеть, что суда находятся на пляже на западной части острова. Именно здесь весной 1945 года после двух месяцев боев, в которых погибло около 7000 морских пехотинцев США и 20 тысяч получило ранения, велось строительство стоянки для флота.

"Иводзима - самый быстро меняющийся вулкан среди 110 действующих вулканов в Японии. Я думаю, что есть вероятность большого извержения", - заявил директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада

Как сообщает The Daily Mail, трофейные японские суда были затоплены и использовались в качестве волнореза для стоящих в импровизированном пункте базирования японских кораблей. После того, как в 1968 году остров, оккупированный США, был возвращен Японии, там разместилась военная база японских Сил самообороны. Военные не стали поднимать затопленные суда, но из-за сейсмической активности они оказались на пляже.

Напомним, что "Битва за Иводзиму" началась 16 февраля 1945 года. Остров Иото (Иводзима) был необходим США для создания авиабазы и бомбардировок с воздуха Японских остров. За два месяца боев при подавляющем господстве корпус морской пехоты США генерал-лейтенанта Холланда Смита потерял убитыми и раненными 28 686 человек, японские потери составили - 20 919 солдат и офицеров. Даже после окончания Второй мировой войны отдельные японские военнослужащие партизанили на острове до 1949 года.