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Актер из "Шрека" Джек Энджел умер перед своим днем рождения

Новости
    21.10.2021, 13:50
Текст:   Олег Усков

19 октября в возрасте 90 лет скончался Джек Энджел - американский актер, диктор, радиоведущий, продюсер и легендарный артист озвучки и дубляжа с фильмографией в две сотни пунктов.

О смерти Джека сообщает ANN со ссылкой на агентство актера.

Энджел родился 24 октября 1930-го в Калифорнии. Закончил Государственный университет Сан-Франциско. Десять лет проработал диктором на NBC, восемнадцать - ведущим программ новостей и прогнозов погоды.

Как артист озвучки дебютировал в начале 70-х, далее трудясь над десятками проектов Lucas Arts, Disney, Pixar, Marvel, Warner и так далее: "Аладдин", "Красавица и чудовище", "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "Лило и Стич", "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный плащ", "История игрушек", "Шрек", "Вольтрон", "Трансформеры", так далее.

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