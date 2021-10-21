Актер из "Шрека" Джек Энджел умер перед своим днем рождения

19 октября в возрасте 90 лет скончался Джек Энджел - американский актер, диктор, радиоведущий, продюсер и легендарный артист озвучки и дубляжа с фильмографией в две сотни пунктов.

О смерти Джека сообщает ANN со ссылкой на агентство актера.

Goodbye old friend.. Till all are one pic.twitter.com/YFjdQFghCG — Mint Brisk (@MintBrisk) October 19, 2021

Энджел родился 24 октября 1930-го в Калифорнии. Закончил Государственный университет Сан-Франциско. Десять лет проработал диктором на NBC, восемнадцать - ведущим программ новостей и прогнозов погоды.

G1 Voice Actor Jack Angel (Omega Supreme, Ultra Magnus, Astrotrain & More) Has Passed Away https://t.co/sQ8rHksz3A pic.twitter.com/6QzsGoSq4h — TFW2005 (@tfw2005) October 19, 2021

Как артист озвучки дебютировал в начале 70-х, далее трудясь над десятками проектов Lucas Arts, Disney, Pixar, Marvel, Warner и так далее: "Аладдин", "Красавица и чудовище", "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "Лило и Стич", "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный плащ", "История игрушек", "Шрек", "Вольтрон", "Трансформеры", так далее.