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21 октября 2021 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 20 октября 2021 года № 131 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

Дата подписания 20 октября 2021 г.
Опубликован 21 октября 2021 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- третий абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, осуществляемых медицинскими организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 января 2021 года № 5-пп, до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции;";

- в шестом абзаце подпункта 2.4 пункта 2 постановления слова "общественного питания и в торговых центрах" заменить словами "объектов общественного питания, в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах";

- подпункт 11.3 пункта 11 постановления изложить в следующей редакции:

"11.3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения, обеспечить реализацию образовательных программ преимущественно с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, в случае необходимости организации образовательного процесса при непосредственном взаимодействии с обучающимися обеспечить соблюдение социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологического законодательства.";

- пункт 11 постановления дополнить подпунктом 11.4 следующего содержания:

"11.4. В общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году осенние каникулы с 25 октября по 7 ноября 2021 года.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков



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