Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.10.2021,  
14:07
Текст:  Алексей Моисеев

Что известно о северокорейских баллистических ракетах для подлодок

В Северной Корее продолжаются работы по созданию баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ). В минувший четверг стало известно о проведении новых испытаний такого оружия.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время известно лишь об одной дизель-электрической подводной лодке КНДР, являющейся носителем баллистических ракет. Эта субмарина была построена в 2014 году. Она получила название "8.24 Енгун" ("Герои 24-го августа"). На Западе ее обозначили как Sinpo-B или тип Gorae.

По всей видимости, опытовый корабль специально спроектировали и изготовили для отработки БРПЛ. Именно с него в 2016 году был произведен запуск первой северокорейской БРПЛ "Пуккыксон-1", а три года спустя - ракеты "Пуккыксон-3" больших размеров.

В настоящее время на верфях КНДР ведется строительство более крупных ракетных субмарин, известных как Sinpo-C. Весной текущего года появлялась информация, что работы над головной лодкой этого проекта уже завершены. По крайней мере, так считают американская и южнокорейская разведки.

Если говорить о самих БРПЛ, то максимальная дальность "Пуккыксон-1" составляет 1200-1300 км, "Пуккыксон-3"- уже порядка 1900-2000 км.

Фото: THE PAST MEMORY / youtube.com
Победитель американских танков: Т-55 стал памятником в Индии

На парадах показали и более крупные БРПЛ, но они пока еще не испытывались.

Что же касается новой ракеты, запущенной 19 октября, то она, по всей видимости, представляет собой модификацию баллистической ракеты меньшей дальности наземного базирования с возможностью полета по квазибаллистической траектории. Это оружие, по мнению Лямина, предназначено, прежде всего, для ударов по целям в Южной Корее и Японии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: BWXT Advanced Technologies/Youtube
США разместят экспериментальный ядерный реактор на Аляске 10:46
Модернизированный Т-55 замечен во время боев в Эфиопии 19.10.2021
Румынские бронетранспортеры залили маслом 10 км трассы в Германии 18.10.2021
ракеты
Фото: Олег Кулешов/ТАСС
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава" 10:18
ВМФ России получит три ракетных корабля "Каракурт" в 2021-2022 годах 20.10.2021
КНДР провела запуск баллистической ракеты 19.10.2021
испытания
Почему в бомбу РДС-3 положили мало плутония 18.10.2021
Китайский гиперзвуковой блок облетел планету 17.10.2021