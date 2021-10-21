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21.10.2021,  
17:33
Текст:  Олег Корякин

Испытания робота "Маркер" на космодроме Восточный сняли на видео

Патрулирование космодрома Восточный роботом "Маркер" показали на видео.

Опубликовано видео патрулирования роботом "Маркер" космодрома Восточный. Машина контролировала состояние линий энергоснабжения и коммуникаций, следил за целостностью периметра объектов. Робот двигался по заданному маршруту в полностью автономном режиме, полагаясь на интеллектуальную систему технического зрения. Она не подвела - "Маркер" объехал все препятствия на пути.

Фото: Константин Морозов / РИА Новости
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Напомним, 8 октября "Роскосмос" в порядке эксперимента интегрировал робототехническую платформу в систему охраны космодрома. Результаты испытаний открывают перспективу по созданию робототехнических средств, предназначенных для особо важных государственных объектов".

Робот "Маркер" был разработан в 2018 году в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника. Он имеет как гусеничную, так и колесную платформу. Может быть вооружен 12,7-мм пулеметом "Утес" и блоком для двух РПГ-26.

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