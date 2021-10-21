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21.10.2021 15:00
Рубрика: В мире

Как Британия вооружает Украину

Текст: Петр Лихоманов
Киев ведет переговоры с Лондоном о покупке партии самонаводящихся ракет "воздух-земля" Brimstone, использовавшихся в Сирии и Афганистане. Об этом сообщает британское издание The Times. Минобороны королевства также подтвердило факт переговоров.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Примечательна формулировка, которой источники издания в правительстве Бориса Джонсона объясняют необходимость поставки высокотехнологичных ракет Украине: "вероятность использования Россией газового кризиса для захвата территории", а также расширение двустороннего сотрудничества в военной сфере после Brexit.

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Ракеты, стоимостью 150 тысяч долларов каждая, планируется устанавливать на украинские боевые самолеты и корабли ВМС. Как утверждают разработчики, ракеты Brimstone - длина 1,8 метра, вес 50 килограммов - способны поражать быстро движущуюся бронетехнику, а также бункеры и корабли.

Поставка вооружений произойдет во исполнение подписанного в июне этого года в Одессе на борту британского эсминца Defender меморандума между Киевом и Лондоном о военно-техническом сотрудничестве. Им, помимо прочего. предусматривается строительство британцами двух военных баз на Черном и Азовском морях, а также передача ВМС Украины шести списанных торпедных катеров и двух минных тральщиков.

Несмотря на то, что, в отличие от США, Британия Украине помогает не бесплатно, деньги для покупки дорогостоящих ракет у киевских властей найдутся: проект бюджета на 2022 год предполагает выделить военному ведомству более 1 миллиарда долларов "на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования".

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