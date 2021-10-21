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21 октября 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 21 октября 2021 года № 146 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 6 слова "http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniya" заменить словами "http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniya-0";

2) в разделе 4 приложения 1:

а) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную (вахтовую) работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

б) дополнить частями 201 и 202 следующего содержания:

"20.1 Требование, установленное частью 20 настоящего приложения, не распространяется на:

1) работников, имеющих подтвержденные медицинским заключением противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - в течение срока действия медицинского заключения;

2) работников, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), - в течение 6 месяцев со дня выздоровления работника, подтвержденного соответствующим медицинским документом, либо сертификатом о перенесенном им заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг.

20.2 Привлечение к сезонной (вахтовой) работе работников осуществляется с учетом требований, предусмотренных настоящим разделом, при этом, привлечение к такой работе работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников осуществляется при наличии у них отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов



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