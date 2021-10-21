Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.10.2021,  
15:10
Текст:  Алексей Брусилов

Копии советских МиГ-19 превратили в беспилотники в Китае

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая начали массовую переделку устаревших истребителей Shenyang J-6 в беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Defense News.

Эти самолеты долгое время являлись основой ВВС КНР. Они, по сути, являются клоном советских самолетов МиГ-19. Производство "шестых" было организовано в начале 60-х годов на авиационном заводе в Шеньяне и продолжалось без малого четверть века. За это время выпустили, по разным данным, около 4000 штук.

Кроме применения в собственных ВВС, авиации противовоздушной обороны и флота, J-6 также экспортировали за рубеж, например, в Албанию, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран и Пакистан и другие страны. Они принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах.

Взлетная масса - 8832 кг. Максимальная скорость -1700 км/ч. Практический потолок -17900 метров. Боевой радиус - 685 км. Экипаж - один человек. В качестве вооружения используются три 30-мм пушки, копии советских НР-30.

Имеется возможность применять ракеты "воздух-воздух", неуправляемые реактивные снаряды для ударов по наземным целям, а также авиационные бомбы.

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи / http://www.kcna.kp
Что известно о северокорейских баллистических ракетах для подлодок

В Поднебесной эти самолеты были сняты с вооружения до 2010 года, однако, по всей видимости, они могут пригодиться уже в другом качестве.

Например, для подавления систем противовоздушной обороны. В то же время не исключено их использование в качестве летающих мишеней с целью подготовки летчиков-истребителей или расчетов зенитных ракетных комплексов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
В США признали эффективность новых ракет России и Китая 11:10
Умер один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов 19.10.2021
Китайский клон советского МиГ-21 разбился в Африке 19.10.2021
Китай
Фото: BWXT Advanced Technologies/Youtube
США разместят экспериментальный ядерный реактор на Аляске 10:46
Видео: для индийских пограничников разработали электрический трезубец 19.10.2021
Танки Abrams оказались беззащитны перед ПТУР Китая, Ирана и КНДР 18.10.2021
беспилотники
Фото: Олег Кулешов/ТАСС
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава" 10:18
Новый комплекс для борьбы с дронами представили в России 09:53
Акустический обнаружитель беспилотников прошел испытания 20.10.2021