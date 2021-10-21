Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не обратила внимание на отсутствие делегаций Польши и прибалтийских стран в зале заседаний Европейской конференции председателей парламентов в Афинах во время ее выступления. Но если их уход был демонстративным, то это признак отсутствия политической культуры, считает она.

Ранее один из членов российской делегации рассказал журналистам, что представители четырех стран вышли из зала заседаний конференции во время выступления Матвиенко, а после вернулись на свои места.

"Я, честно говоря, этого не заметила, возможно, руки кому-то надо было помыть", - приводит РИА Новости слова спикера Совета Федерации. "Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура", - сказала она.

Матвиенко не стала придавать большого значения этому инциденту, она уверена, что кроме журналистов, никто не заметил перемещения польских и прибалтийских делегатов. Сама же она внимательно следила за выступлением маршала Сената Польши Томаша Гродзкого.

Напомним, Европейская конференция председателей парламентов проходит в Афинах 21-22 октября. Выступление Валентины Матвиенко было основным в открывающем мероприятие заседании на тему: "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".