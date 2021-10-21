Постановление правительства Мурманской области от 20 октября 2021 года № 760-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 19.10.2021 № 28 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в. постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2021 № 749-ПП) изменение, дополнив пункт 10 подпунктом 10.20 следующего содержания:

"10.20. Обеспечить за счет средств областного бюджета организацию еженедельного отбора в подведомственных медицинских организациях и доставку в целях проведения лабораторного исследования на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Мурманской области" биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР лиц, осуществляющих сбор сведений о населении в рамках проводимой в 2021 году Всероссийской переписи населения, утвердив соответствующий график.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







