Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии

Пресненский суд Москвы приговорил поджигателя микроавтобуса Росгвардии Сергея Василенко к лишению свободы на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По сообщению пресс-секретаря суда, Василенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, а именно в совершении умышленного уничтожения автомобиля Росгвардии путем поджога.

Напомним, Василенко 31 января в ходе незаконной акции в Москве поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Машина загорелась на парковке в Вознесенском переулке около 15:00, никто не пострадал. Василенко был задержан и взят под стражу в феврале.

Кстати, Росгвардия предъявила к Василенко иск на 2,4 миллиона рублей.