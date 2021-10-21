Названы главные опасения россиян

Стали известны главные опасения россиян в III квартале. Так, больше всего наших соотечественников в этот период волновал рост заболеваемости коронавирусом, природные катаклизмы, отравление продуктами питания и телефонное мошенничество, следует из данных "Национального индекса тревожности" агентства "Крос".

Оказывается, стихии вызывали наибольшие тревоги у жителей Красноярского края, Карелии, Крыма, Белгородской и Новосибирской областей. Прошедшим летом эти регионы пережили или аномальную жару, или сильные ливни, которые привели к наводнениям.

Участившиеся отравления продуктами питания больше всего тревожили жителей Мурманской и Самарской областей, Краснодарского и Красноярского Края, республики Карелия. В числе самых резонансных отравлений прошлого квартала стала госпитализация в кубанские больницы 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей в поезде Мурманск - Адлер. Был установлен возбудитель отравления - норовирус второго типа.

Телефонных мошенников больше всего опасались жители Свердловской, Мурманской, Ростовской, Вологодской, Новгородской областей. Тогда же Сбербанк сообщил, что аферисты начали активно выманивать средства у россиян через мессенджеры под видом розыгрышей денежных призов. По данным ЦБ России, кражи с банковских счетов во втором квартале составили более 3 млрд рублей, при этом банки вернули только 7,4% украденных средств.

Новый подъем заболеваемости коронавирусом своим главным опасением назвали жители Новосибирской, Ростовской, Самарской, Ярославской областей и Республики Коми. В конце сентября Роспотребнадзор заявил об "интенсивном росте" заболеваемости. Причиной стали пренебрежение гражданами противоэпидемическими мерами, массовые отпуска и недостаточный уровень вакцинации.