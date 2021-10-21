Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова

Решение Европарламента присудить осужденному блогеру Алексею Навальному премию Сахарова принимали люди, которые не располагают информацией. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Решение вручить Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за храбрость существенно девальвирует значение этих слов. "Мы безусловно уважаем этот орган, но никто не может нас заставить проявлять уважение к подобным решениям", - сказал Песков.

"Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией", - заключил пресс-секретарь президента.