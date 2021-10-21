Новости

ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах 14:07
На Урале совершил аварийную посадку Ан-2 14:05
Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска 14:03
Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID 14:02
В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября 13:58
Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину 13:56
В Подмосковье школьные каникулы перенесли на нерабочие дни 13:55
Актер из "Шрека" Джек Энджел умер перед своим днем рождения 13:50
В Крыму начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19 13:30
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова 13:26
Роскомнадзор: Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей 13:11
Скончался оператор Свердловской киностудии Борис Шапиро 13:09
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи 12:59
В Австрии без прививки не пустят на рабочее место 12:58
Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 13:26
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова

Текст: Кира Латухина

Решение Европарламента присудить осужденному блогеру Алексею Навальному премию Сахарова принимали люди, которые не располагают информацией. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков заявил о признаках экономического коллапса в Афганистане

Решение вручить Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за храбрость существенно девальвирует значение этих слов. "Мы безусловно уважаем этот орган, но никто не может нас заставить проявлять уважение к подобным решениям", - сказал Песков.

"Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией", - заключил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям