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21.10.2021 16:23
Рубрика: Власть

Песков рассказал о графике Путина в нерабочие дни

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин во время режима нерабочих дней, объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой, продолжит работать - по видеосвязи.

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Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пока очных мероприятий не запланировано. В том числе не будет торжественного приема или церемонии вручения наград в День народного единства.

"Президент будет продолжать рабочие мероприятия", - сказал Песков​​​. "Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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