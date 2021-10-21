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Рубрика: Власть

Петр Бирюков: Московские фонтаны подготовили к зиме

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения, - отметил Петр Бирюков. - После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки".

Фото: iStock
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Заместитель Мэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом, - рассказал Петр Бирюков. - Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.

"Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - пояснил Петр Бирюков.

По его словам, следить за фонтанами в зимний период будут порядка 350 специалистов. В их обязанности входит регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверка электротехнического оборудования, систем вентиляции и отопления помещений насосных станций, очистка фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи.

Заммэра отметил, что в зимний период особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды.

В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

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