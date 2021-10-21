Центру "Расправь крылья" исполнилось 10 лет

Центру постинтернатного сопровождения "Расправь крылья" исполнилось 10 лет. Сотрудников и воспитанников центра с юбилеем поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы Роман Коптеев и Евгений Сергеев, председатель Молодежной палаты при городской думе Антон Андрейчук.

"Десять лет немалый срок, но деятельность центра, на мой взгляд, нужно оценивать не по годам, а по тому количеству ребят, которых удалось наставить на верный путь, помочь, дать полезные советы, от чего-то - предостеречь, к чему-то - направить, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Вы делаете очень важное дело, каждый сотрудник центра старается дать путевку в жизнь воспитанникам, искренне заботится об их благополучии и счастливом будущем. Это залог успешной деятельности центра. От всей души желаю вам здоровья, терпения, сил и благополучия!"

Сотрудникам центра вручили почетные грамоты и подарки. Для собравшихся творческие коллективы города подготовили концертную программу.

Центр "Расправь крылья!" создан для того, чтобы поддержать выпускников детских-домов, школ-интернатов, воспитанников замещающих семей в самом начале их самостоятельного жизненного пути.

Сотрудники центра оказывают социальную юридическую и психологическую помощь,

содействуют в социально-бытовой адаптации и профессиональном становлении выпускников. Оказывают адресную помощь сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. На базе социальной гостиницы центра живут и получают помощь от 40 до 50 человек.