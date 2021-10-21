Названа причина ДТП с четырьмя погибшими под Владимиром

Во Владимирской области по факту ДТП с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в четвертом часу утра на трассе М-7 "Волга" в Судогодском районе.

- По версии следствия, около 3 часов 30 минут 21 октября водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоявшим на обочине автомобилем Scania. В результате ДТП погибли четыре человека и шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, - сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Мария Серова.

Она добавила, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулем.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.