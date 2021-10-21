Под Владимиром четыре человека погибли в ДТП с автобусом

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса с фурой погибли четыре человек, еще шестеро пострадали.

Как сообщили в региональном УМВД, авария произошла около 03:30 на 187-м километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе.

- По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Scania, - уточнили в полиции.

Там же сообщили, что на 7 часов утра подтверждена информация о четырех погибших. Всего в автобусе находилось десять человек, шесть из них госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.

Двоих травмированных доставили в реанимацию городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира в тяжелом состоянии.

- Два человека находятся в реанимации с тяжелыми травмами, один в отделении сочетанной травмы, двое в травмоотделении, - цитирует ТАСС представителя больницы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. В УМВД уточнили, что движение на участке пути не затруднено.